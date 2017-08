Félbeszakadt Dárdai Pálék kupameccse

A Német Kupa első fordulójában a Hansa Rostock vendége volt a Hertha BSC, azonban a találkozó 73. percében 0-0-ás állásnál félbeszakította a mérkőzést Robert Hartmann játékvezető nézőtéri rendbontás miatt.

Dárdai Pál együttese csak küszködött a harmadosztályú együttes otthonában, amelyben kezdőként kapott lehetőséget az az Olivier Hüsing, aki az előző szezonban még a Ferencvárost erősítette.

A dolog érdekessége, hogy nem a Hertha drukkereinél fogyott el a türelem, hanem a Hansa Rostock szurkolói gyújtották föl saját szektorukban a székeket.

Damn Rostock fans going crazy and burn down their own stands 😂 #FCHBSC #HansaRostock #HerthaBSC #DFBPokal pic.twitter.com/rjpq28JYPw

— BCN Graphics (@BCN_Graphics) 2017. augusztus 14.