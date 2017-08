Magyar támadót igazolt egy ír élvonalbeli klub

Az ír első osztályban szereplő Limerick FC-ben folytatja pályafutását Berki Péter.

A középpályásként és támadóként is bevethető játékosnak kalandos pályafutása van, szerepelt már a Békéscsabában, a BKV Előre csapatában, a Budapest Honvéd tartalékjában, de az osztrák Oberwartban és a román FCM Baia Maréban is megfordult. legutóbbi klubja a Siófok volt, ám július elsején szabadon igazolhatóvá vált.

NEW SIGNING: #LimerickFC are delighted to announce that Hungarian striker Peter Berki has signed for the club #WelcomePeterBerki pic.twitter.com/vzVyC2A5Ue

— Limerick FC (@LimerickFCie) 2017. augusztus 11.