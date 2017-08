Kínos zakóval kezdett a címvédő Chelsea, Rooney góllal tért haza

A bajnok londoniak háromgólos hátrányból jöttek fel, de egyenlíteniük nem sikerült. Kilenc emberrel fejezték be a meccset, gólt szerzett a nyári szerzemény Morata. Az Everton Wayne Rooney találatával nyert. A Huddersfield első sikerét aratta a Premier League-ben. Eredmények.

Akkora meglepetés született az angol labdarúgó-bajnokság első fordulójában, mint a ház. A bajnoki címvédő Chelsea otthon fogadta a Burnleyt (Morata csak a kispadon kezdett), a 14. percben pedig kiállították Cahillt, amitől Antonio Conte csapata kártyavárként omlott össze.

Cahill kiállítása elég véleményes volt:

A vendégek ízekre szedték a hazai védekezést, az első félidőben elléptek 3-0-ra, így a Chelsea a Premier League-ben az első bajnok lett, amelyik a következő szezon első mérkőzésén három gólt kapott.

Ward talán élete gólját lőtte, ez volt a második a Burnleytől:

A második félidőből lement majdnem negyed óra, amikor jött Morata, tíz perccel később pedig meg is szerezte a szépítő gólt. Sőt, majdnem feljött 2-3-ra a londoni együttes, de Morata itt lesről beleért a labdába, ezért nem adták meg. Ezután aztán Fabregast is kiállították, őt második sárgával, úgyhogy kilenc emberre fogyatkozott a házigazda. Mindez úgy a legérdekesebb, hogy az előző szezonban bajnokin egy játékosuk sem kapott piros lapot.

Még így is sikerült bepasszírozni egy újabb gólt, David Luiz volt eredményes, de így is kikapott a Chelsea 3-2-re. Szépen visszajöttek a hazaiak, főleg úgy, hogy két kiállítás is volt náluk, de az első félidei játékukra így sincs magyarázat.

Morata első gólja a Chelsea-ben:

Közben Liverpoolban visszatért Wayne Rooney az Evertonba. Már azzal történelmet írt, hogy pályára lépett (erről bővebben itt), majd az első félidő végén egy fejessel a kapuba is betalált, így juttatva előnybe csapatát. Ez volt egyébként a 300. gól a Premier League-ben, amelyben érintett volt (199 gól, 101 gólpassz), ennél csak Alan Shearer áll jobban (324). Később kiderült, hogy ez volt a találkozó egyetlen gólja, Rooney egyből három pontot intézett csapatának. Micsoda visszatérés!

Rooney gólja:

Mivel a Huddersfield Town 45 év után tért vissza az angol élvonalba, így szombaton első meccsét játszotta le a klub az 1992 óta tartó Premier League-érában. És rögtön győzelemmel kezdtek, a Crystal Palace-t verték idegenben 3-0-ra. Micsoda visszatérés No.2.!

Eredmények – Premier League, 1. forduló Chelsea – Burnley 2-3 (0-3)

Gólszerzők: Morata (69.), Luiz (88.) illetve Vokes (29., 43.), Ward (39.)

Piros lap: Cahill (14.), Fabregas (31.) Everton – Stoke City 1-0 (1-0)

Gólszerző: Rooney (45+1.) Crystal Palace – Huddersfield Town 0-3 (0-2)

Gólszerzők: Ward (23. – öngól), Mounie (26., 78.) Southampton – Swansea 0-0 West Bromwich Albion – Bournemouth 1-0 (1-0)

Gólszerző: Hegazy (31.)

Fotó: Europress/AFP/Ian Kington