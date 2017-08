1968 óta nem történt ilyen az angol fociban

Épp az imént írtunk róla, hogy a bajnoki címvédő Chelsea egy öt gólt és két piros lapot hozó mérkőzésen kapott ki otthon a Burnleytől az angol labdarúgó-bajnokságban. A londoni az első bajnokcsapat, amely három gólt kapott az új szezon első mérkőzésén.

Tavaly a Leicester City döntött negatív rekordot. Az 1992 óta tartó PL-érában az első bajnokcsapat voltak, amelyik elveszítette a következő idény első bajnokiját.

És az Opta kiderítette, hogy legutóbb 1968-ban volt arra példa, hogy két egymást követő szezonban vereséggel kezdjen a bajnok.

1 – Man Utd (1967/68) & Man City (1968/69) were both reigning top-flight champions when they lost their opening game the next season. Info. https://t.co/rTVTRCUC5e

— OptaJoe (@OptaJoe) 2017. augusztus 12.