Íme, velük pótolja Neymart a Barcelona

Barcelonában nem unatkoznak: a végletekig elhúzódó Neymar-ügy után rögtön itt van a Coutinho-ügy, amely úgy néz ki, hasonló ívet fut be a médiában, mint a végül a PSG-be igazoló szélsőé.

Csakhogy a Neymarhoz hasonlóan 25 éves és brazil labdarúgó éppen a Messit és Suarezt “egyedül hagyó” válogatott társa helyett érkezne a katalán csapathoz.

Az Interrel 2010-ben Bajnokok Ligáját nyerő Philippe Coutinho 2013 óta játszik a Liverpoolban, ez idő alatt 182 meccsen 42 gólt szerzett. Csapatának legértékesebb és legjobb játékosaként évek óta ostromolják a legnagyobb klubok, de eddig egyesülete ellenállt a támadásoknak – lehet, ez nem marad így sokáig.

Noha a ‘Pool a hírek szerint semmi pénzért nem válna meg sztárjától, az ESPN most azt írja, 90 millió euróért – ami bónuszokkal 120 millió euró lehet a végén – mégiscsak Barcelonába igazol még az idén nyáron, és ezt néhány napon belül hivatalosan be is jelentik majd a nyilvánosság előtt.

A lap szerint a két klub mindenben megegyezett egymással, Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője személyesen hagyta jóvá az üzletet, miután beszélt a játékossal.

Ha hihetünk a spanyol fociban jártas újságíróknak, akkor még egy nagy Barca-igazolás lehet a láthatáron: 120 millió euróért érkezhet a Borussia Dortmund fiatal, mindössze 20 éves francia támadója, Ousmane Dembele.

Une délégation du Barça est actuellement à Dortmund pour négocier le transfert d’Ousmane Dembélé avec le Borussia https://t.co/OOH6Sst3jK pic.twitter.com/p5eRtnA9Fn — L’ÉQUIPE (@lequipe) 2017. augusztus 8.