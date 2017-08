A Real Madrid a szuperkupát is behúzta

Ronaldo nélkül is magabiztosan nyerte meg az európai Szuperkupa-döntőt a Real Madrid. A Manchester United 0-2-nél jött vissza a meccsbe, de végül csak egy gólig és egy ziccerig jutott.

Kényelmes tempóban kezdte a két csapat a Szuperkupa-döntőt, érthetően, mert mindkettőnek ez volt az idénybeli első tétmeccse, és mert a szkopjei hőségben még ivószünet is tarkította a két félidőt.

A Real Madrid fölényben játszott az első félidőben Cristiano Ronaldo nélkül is. Bár Benzema, Isco, Bale és Modric is játszott, a Real legveszélyesebb embere Casemiro volt, aki előbb felső lécet fejelt, majd átlövésből riogatott, végül be is talált:

Ezzel a Real zsinórban a 66. tétmeccsén is betalált, a nagy sorozat még 2016 áprilisában indult, a ManCity elleni 0-0 után. Casemiro pedig a nyolc realos góljából kettőt egymás után lőtt a BL-döntőben, illetve most. Igaz, lesgyanús helyzetből:

Szünet után Isco növelte az előnyt, Gareth Bale pedig eldönthette volna a meccset, de közelről felső lécet lőtt.

3-0 helyett azonban 2-1 lett, miután Matic lövése kijött Navasról, az ismétlést pedig Lukaku bevágta.

Visszajött a meccsbe a ManUnited, mi több, igazán csak ekkor érkezett meg. Rashford egyenlíthetett volna, de a Mkhitaryantól kapott remek labda szögletre pattant Navasról.

A 83. percben Ronaldo is beállt, de csak epizódszerep jutott neki ezen az estén. A ManUnited próbálkozott, de nem túl veszélyesen. Az ivószünet miatt hét perc ráadást rendelt el Rocchi játékvezető, ebben már csak a Realnak akadt helyzete, de De Gea bravúrral védett.

A Real zsinórban a 11. nemzetközi kupadöntőjét nyerte meg, és ez a negyedik európai Szuperkupa-győzelme. Öt nap múlva pedig jöhet a spanyol Szuperkupa-döntő a Barcelona ellen.

Európai Szuperkupa-döntő: Real Madrid-Manchester United 2-1 (1-0)

Szkopje, Nacionalna Arena Filip II Makedonski, v: Rocchi (olasz)

gól: Casemiro 24., Isco 52., ill. Lukaku 62.