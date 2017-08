A Barca egy ötöst gurított a Chapecoensének

Hétfőn este játszották a Barcelona – Chapecoense mérkőzést a Joan Gamper trófeáért, a találkozó előtt pedig a brazil csapat légi katasztrófáját túlélő Jakson Follmann és Neto végezték el a kezdőrúgást. Egy harmadik túlélő, Alan Ruschel pályára is lépett, ő volt a Chape kezdő csapatkapitánya, a 36. percben cserélték le, a közel 65 ezer néző és a két csapat játékosai felállva tapsoltak ekkor. Később Lionel Messi és Ruschel mezt cseréltek.

A Chapecoense különleges mezben lépett pályára: a fehér dresszen 71 csillagot helyeztek el, ezzel emlékezve a tragédia áldozataira.

Ami a mérkőzést illeti, azt a Barcelona nyerte 5-0-ra. Már az első fél órában elléptek 3-0-ra a hazaiak, Deulofeu, Busquets és Messi voltak eredményesek. Busquets a meccs gólját lőtte. A második félidőben még Luis Suárez és Denis Suárez is betalált.

