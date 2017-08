Stieber mindenben megegyezett, orvosin új csapatánál

Szombaton már beszámoltunk róla, hogy a Bild információi szerint Stieber Zoltán a Kaisernslauternt elhagyva a tengerentúlon folytatja, pályafutását Washingtonban.

Ez annyira helytállónak bizonyult, hogy a washingtonpost.com arról számolt a D.C. United kapcsán, hogy nemcsak megegyeztek minden anyagi javakban, hanem a magyar játékos még ma átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon. A Washington Post úgy tudja, 1 millió dollárt fizetnek a németeknek és Stieber is ennyit érő szerződést köthet.

Hugarian intl MF Zoltan Stieber (Kaiserslautern) scheduled for physical in Washington today. Financials all but done. #dcu #mls — Steven Goff (@SoccerInsider) 2017. augusztus 5.

Innentől gyakorlatilag csak akkor állhat be fordulat, ha a magyar játékosnál valami egészségügyi probléma merül fel, egyébként Nikolics Nemanja és Sallói Dániel után újabb magyar támadó kerülhet az MLS-be. Állítólag Stieber a Twentét is választhatta volna, de döntésében az is szerepet játszott, hogy úgy ítélte meg, a tengerentúli liga megereősödése miatt többet fejlődne az MLS-ben.

Just saw Zoltan Stieber in the RFK Stadium lobby. Looks like this deal is done. #dcu #mls — Steven Goff (@SoccerInsider) 2017. augusztus 6.

Ha pedig fejlődés, szintén a WP írta, hogy 105-szörös válogatott Gary Medelt szeretné megszerezni a DC, 10 millió dolláros szerződéssel csábítják a 30 éves chileit. Tőle csakugyan el lehet lesni ezt-azt!