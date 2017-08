Gazdag József: A bunda öl, butít és nyomorba dönt

A balkáni bundamaffia közvetítője, a vajdasági „Karesz” szerint bundameccs volt a 2002 májusában Pécsett játszott Magyarország–Horvátország (0-2) előkészületi mérkőzés is.

– mesélte „Karesz” egy dokumentumfilm-forgatás során. (Lásd még: Minden hétvégén meg volt bundázva három-négy meccs; interjú „Karesszal”, FourFourTwo, 2016. december)

Elmondása szerint hátvédek voltak benne, s az sem lett volna gond, ha a csatárok közül valaki betalál – mert akkor a csalók egy védelmi hibával gyorsan összehoztak volna egy újabb horvát gólt. A FourFourTwo futballmagazin magyar kiadásának online változata 2012-ben írta meg, hogy bunda lehetett a 2007 nyarán játszott Magyarország– Olaszország (3-1) barátságos válogatott meccs is.

– nyilatkozta Benkő Gábor, a fourfourtwo.hu akkori főszerkesztője, a bundamaffia működési mechanizmusát bemutató Futballgyilkosok című könyv szerzője (A futballgyilkosok köztünk vannak; interjú Benkő Gáborral, Új Szó, 2012. július 3.)

Declan Hill kanadai oknyomozó újságíró – aki „Bunda – Futball és szervezett bűnözés” címmel írt könyvet a fogadási csalásokról – több bundaszervező szindikátust is felkeresett Ázsiában. Tőlük tudta meg, hogy a 2004-es athéni olimpián például egy távol-keleti csoport 550 ezer dollárt „fektetett be” a Ghána–Japán (0-1) mérkőzésbe, hogy japán győzelem szülessen. Az a bangkoki szindikátus előre tudatta Hillel a 2006-os világbajnokság négy mérkőzésének a kimenetelét is: Olaszország–Ghána (2-0), Brazília–Ghána (3-0), Olaszország–Ukrajna (3-0) és Anglia–Ecuador (1-0). Az egyezség minden esetben úgy szólt, hogy a vesztes csapat legalább két góllal ki fog kapni – csakhogy a pocsék formában futballozó angolok keresztülhúzták a maffia számításait, mert nem voltak képesek két gólt szerezni, az ecuadori védők hiába tettek meg „minden tőlük telhetőt” ennek érdekében.

Érdemes visszanézni a Brazília–Ghána (3-0) vb-nyolcaddöntő összefoglalóját: mindhárom brazil gól úgy született, hogy a ghánai védők rosszul alkalmazták a lestaktikát, elkalandozott a figyelmük, a szlovák játékvezető (Lubos Michel) pedig kiállította a ghánai Asamoah Gyant, és a lelátóra küldte az afrikai csapat szövetségi kapitányát, a szerb Ratomir Dujkovicsot, aki a félidőben azt mondta a bírónak: jobb lenne, ha felvenné a brazil mezt, mert ebben a szerelésben csak megtéveszti a ghánai focistákat (Dujkovics szavait idézi a BBC a Ghana coach says ref was biased című, 2007. június 26-i cikkében).

Vagy emlékezzünk vissza a magyar U21-es válogatott 2009 augusztusi, walesi vereségére (1-4), amikor a tudósítások szerint a meccs után az egyik magyar játékos (Vass Ádám) az öltöző közepére vágta a mezét, és a következő szavakat intézte csapattársaihoz:

Elmentek ti a büdös kurva anyátokba, szemét bundás bagázs… Tudjuk, hogy a múltkor is eltippmixeltétek a meccset, most is ezt csináltátok…