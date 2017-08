A mentősök hiába figyelmeztettek a játékvezető halála előtt

Többen is jelezték a tragédia előtt, hogy rosszul vannak – mondta a pénteken, fizikai teszt közben elhunyt játékvezető egyik kollégája a Rangado.hu-nak.

Az áldozatot, az 54 éves K. Lajost 11.30-kor küldték futni, az országos hőségriadó közepette Borsodban. A megye III-as játékvezető rosszul lett és elhunyt.

A lap megszólaltatott egy, a teszten szintén részt vevő játékvezetőt: “Mindenkit nagyon megdöbbentett az eset, én személy szerint nagyon jó kapcsolatot ápoltam Lajossal. Több kollégát nagyon feldühített az, hogy ilyen körülmények között kellett futnunk.”

Már a tragédia előtt is jelezték néhányan futás közben, hogy rosszul érzik magukat, a fizikai teszt azonban ugyanúgy folytatódott. A jelenlévő megyei vezetők csak annyit hajtogattak, hogy a mérkőzésen is ugyanilyen meleg lesz.

Ehhez képest a most hétvégi NB 1-es fordulóban lesz olyan mérkőzés, amit a hőség miatt 18 helyett 20 órakor kezdenek majd.

Tudomásom szerint reggel, a felmérés előtt a mentősök nyomatékosan felhívták a megyei vezetők figyelmét, hogy extrém meleg várható és nem ajánlják, hogy 10 óra utántól fizikai terhelést végezzenek, ezt azonban semmibe vették a vezetők – tette hozzá a játékvezető.

A Rangadó szerint két mentős is tartózkodott a helyszínen, akik játékvezetők is egyben, valamint egy defibrillátor is rendelkezésre állt. Az edzőtábor megnyitójának pénteken 16 órakor kellett volna elkezdődnie , de 18.30-kor ez még nem történt meg, senki nem mond semmit, a vezetők egyelőre hallgatnak és elzárkóztak a rájuk váró játékvezetők elől.

A kegyetlen hőséggel a világ számos pontján meggyűlik a baja a sportolóknak, néhány órája a washingtoni tenisztornán Simona Halep kapott hőgutát.