Óriási trollok: megvették Neymart, és 1 milliárdot kérnek a bérletesektől

Az utóbbi hetekben a Neymar távozásával volt tele a sportsajtó, majd szerdán kiderült, a brazil tényleg távozik a Barcelonától.

A PSG a befutó, a hivatalos bemutatásra még várni kell, mert jogi ínyencségek hátráltatják a feleket. Addig viszont megy tovább az élet, és ha nem figyelünk, lemaradunk arról, hogy az angol hatodosztályú North Ferriby United hivatalos Twitter-oldalukon robbantotta a nyár “hírét”:

WELCOME @neymarjr

We are delighted to announce that we’ve pipped @PSG_inside to the post!

In other news, season passes are now £2,845,212 pic.twitter.com/ArE0kapBCQ

— North Ferriby United (@northferribyutd) 2017. augusztus 3.