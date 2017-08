Olyan csatárt igazolt a Loki, aki lassan egy éve nem lőtt gólt

Dzsudzsáknak jólesett, hogy Orbán hazahívta, el is gondolkodott rajta

Még szerdán jelentette be a DVSC labdarúgócsapata, hogy leszerződtette a svájci-bosnyák középcsatárt, Haris Tabakovicot, aki két évre írt alá. A 23 éves, többszörös svájci utánpótlás-válogatott játékos a Young Boysnál nevelkedett, ott is mutatkozott be a felnőttek között, legutóbb pedig a Grasshoppersnél játszott.

Ráfér az erősítés a Lokira, az első három fordulóban kétszer kikaptak, egyszer ikszeltek, összesen eddig két gólt lőttek. Hogy aztán a problémák megoldására Tabakovic e a megfelelő ember, az majd elválik.

A csatár mindenesetre lassan egy éve nem szerzett gólt.

Akkor, 2016 szeptemberében is a negyedosztályú Seuzach ellen talált be. A Young Boys, a Wil és a Grasshoppers együttesében összesen 80 alkalommal lépett pályára, és 14 találatot szerzett.

A Young Boys második csapatában azért jól ment neki, 25 mérkőzésen 18-szor volt eredményes. Csak hát az a csapat a svájci negyedosztályban játszik.