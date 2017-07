Negyvenmillió fontot költött régi játékosára Mourinho

Hosszú hetek-hónapok keringői után hivatalossá vált, hogy a Manchester Unitedhez igazol Nemanja Matic, a Chelsea védekező-középpályása. Matic korábban dolgozott már együtt a portugál edzővel, 2014 és 2015 között. A manchesteriek 40 millió fontot fontot (kb. 14 milliárd forintot) fizetnek a 28 éves horvát labdarúgóért.

– mondta a klub hivatalos honlapján José Mourinho.

A játékos az elmondása szerint nagyon izgatottan várja az új kalandot.

#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO

— Manchester United (@ManUtd) 2017. július 31.