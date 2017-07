Neymar közölte: menni akar

New Jersey-ben találkozott a Barcelona elnökével, Josep María Bartomeuval a csapat megkísértett klasszisa, Neymar. A brazil olimpiai bajnok 222 millió eurós kivásárlási árát megajánlotta a PSG, így a Barcának kötelessége engedni tárgyalni a játékost.

Pénteken a Red Bull Arena egyik csendes helyiségében mintegy negyedórát tárgyalt a játékos és az elnök – írja az AS. A lap szerint egyikük sem mosolygott a megbeszélés után.

A hírek szerint Neymar közölte, hogy távozni szeretne, míg Bartomeu időt kért, hogy megoldhassák a helyzetet. Az elnök ezen kívül elhalasztotta a hazaútját is, a helyszínen várja meg a Juventus elleni felkészülési meccset, ami arra utal, hogy kész tárgyalni Neymar egyik lehetséges utódjáról, Paulo Dybaláról az olaszokkal.

Mindezeken túl az AS állítja: Párizsban már be is jelentették Neymar érkezését a csapatnak.