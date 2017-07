Megszerezte első gólját az MU 75 millió fontos támadója

Egykori csapata, a Chelsea végül lemaradt a Romelu Lukakuért vívott harcban, a 23 éves belga csatár végül Manchesterben kötött ki. Régi-új edzője, José Mourinho viszont elégedett lehet a kisebb vagyonért megszerzett Lukakuval, mivel a még mindig elképesztően fiatal belga válogatott támadó második barátságos meccsén megszerezte első gólját. Aki nem tudná, érdekes a két ember kapcsolata:

a Chelsea-ben anno ugyanis éppen Mourinho volt az, aki először kölcsönbe adta, majd végleg megvált a támadótól. Lukakutól azt várják, egyszerre pótolja az Evertonba 13 év után visszatérő Wayne Rooneyt, és a komoly sérüléséből lábadozó, a klubbal ismét tárgyalásban álló Zlatan Ibrahimovicot.

Az első gólra nem kellett sokat várni, az amerikai Real Salt Lake ellen higgadtan, a labdát a kapus mellett elhúzva helyezett a hálóba. Íme a történelmi találat:

