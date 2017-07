Aláírt a 20 éves középpályás a Real Madridhoz

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az U21-es Európa-bajnokságon remek teljesítményt nyújtó Dani Ceballosra felfigyelt a Real Madrid és a Barcelona is. A 20 éves középpályás nem hosszabbított a Betisnél, s pénteken be is jelentették a Királyiak az érkezését.

Igaza lett a Betis elnökének, a tehetséges játékos aláírásáért zajló versenyt a Real Madrid nyerte meg – még úgy is, hogy maga Ceballos fütyült a róla szóló hírekre, amíg a nyári pihenőjét tartotta.



Az előző szezonban 30 spanyol bajnoki mérkőzésen két gólt szerző és két gólpasszt jegyző Ceballos szerződésében 15 millió eurós kivásárlási ár szerepelt, a Real Madrid pedig kifizette azt a Betisnek, bónuszokkal még 3 milliót is kaphat érte a Betis.

Fogadj a szezon legjobb meccseire a Tippmixpron!