Rooney szédítő gólt lőtt az Evertonban

Mindössze 34 perce tartott Wayne Rooney második evertonos korszaka, amikor bevette a Gor Mahia kapuját egy felkészülési meccsen, Tanzániában. A csatár 11 év után tért vissza a liverpooliakhoz, de mint a napokban beismerte, a Manchester Unitednél töltött bő évtized alatt is végig evertonos pizsamában aludt otthon.

💥 | @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! 👌 #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4

— Everton (@Everton) 2017. július 13.