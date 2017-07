Reverendára cserélte a ManUnited-mezt

Római katolikus pappá avatták a hétvégén Philip Mulryne-t, a Manchester Unitedben nevelkedett, 27-szeres északír válogatott focistát.

Mulryne atya játékosként hatszázezer fontot is keresett fénykorában, most viszont szegénységi fogalmat tett. Az egykori játékos tavaly októberben lett diakónus, ezúttal pedig egyenesen Rómából érkezett érsek a szertartására.

New post (Former Man Utd player Philip Mulryne ordained a Roman Catholic Priest) has been published on Kenzy Gist – https://t.co/WXH4pVI1V3 pic.twitter.com/cdxKdzwiP7

— Kenzy Gist (@kenzy_gist) 2017. július 10.