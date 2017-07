Mentő vitte el az Ajax tehetségét, miután összeesett

Hetvenegy perc után félbeszakadt a Werder Bremen és az Ajax Amsterdam szombati felkészülési mérkőzése, mivel a hollandok fiatal futballistája, Abdelhak Nouri összeesett a pályán.

A 72. percben a futballista rosszul lett, lefeküdt a földre, nehezen lélegzett. Később az orvosoknak újra kellett indítania a labdarúgó szívét a Kicker értesülései szerint.

A 20 éves játékost sokáig ápolták a játéktéren, ahova később mentőhelikopter érkezett, amely kórházba szállította. Nouri állapotáról később klubja azt írta, hogy a problémát szívritmuszavar okozta, de állapota stabil.

UPDATE NOURI | Er was sprake van hartritmestoornissen. Hij is stabiel, heeft hartslag & wordt in slaap gehouden.

— AFC Ajax (@AFCAjax) 2017. július 8.