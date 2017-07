Játszott az Újpestben, most a Premier League-be igazolt

Megvan még valakinek Scott Malone? 2009-ben játszott az Újpestben, a Wolverhamptontól érkezett kölcsönbe a tavaszi szezonra. Akkoriban azt mondta, hogy sokat fejlődött Magyarországon és egy napon szeretne az angol elsőosztályban játszani.

Álma most teljesült, ugyanis az élvonal újonca, a Huddersfield Town csütörtökön bejelentette a leigazolását.

A 26 éves védő a Fulhamtól érkezik, korábban pedig megfordult a többi közt a Cardiff és a Milwall csapatánál is. 2020-ig írt alá, a transfermarkt.com szerint 3,8 millió eurót fizettek érte.

A Huddersfield az ötödik lett a Championshipben, így részt vehetett a harmadik feljutó helyért zajló rájátszásban, amit meg is nyert, büntetőkkel verték a Readinget. A csapat 1972-ben, jóvala Premier League-éra előtt szerepelt legutóbb az élvonalban.

CONFIRMED: @ScottyMalone28 completes his transfer to #htafc from @FulhamFC, signing a three year deal 📝https://t.co/MVM3lpq093 (AT) pic.twitter.com/WCkFhdk6SY

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 2017. július 5.