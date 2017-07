Európa-liga: Élőben a Vasas selejtezője

Barcelonát is megjárt középpályást igazolt a Honvéd BL-ellenfele

A Videoton kedden 3-3-as döntetlennel, a Ferencváros csütörtökön egy karcsú egygólos sikerrel biztosította továbbjutását az Európa-ligában. Nehezebb feladat vár a Vasasra, amely 4-3-as vereséget szenvedett az első mérkőzésen úgy, hogy a 88. percben még 3-1-re vezetett.

Egyetlen változtatást eszközölt az első mérkőzéshez képest a kezdőcsapatban Michael Oenning, a Vasas vezetőedzője: Szivacski Donát helyén a felépült Vaskó Tamás kezd majd a Szusza Ferenc Stadionban – a Vasas stadionja épül, ezért játszik az Újpest pályáján az angyalföldi csapat.

A Beitar Jeruzsálemnél is történt változás a kezdőcsapatban, de nem az első mérkőzésen parádésan beálló Yossi Benayoun került be. Az első gólt szerző Minatto Paulino került ki középpályáról, a helyén David Keltjens játszik majd, aki az első meccsen hátvédként szerepelt. Az így keletkező lyukat Tal Khila foltozza majd be a védelemben.

