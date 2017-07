Nikolics duplázott, így megint távolabb került a válogatottól

Magyar idő szerint vasárnap éjjel tovább folytatta nagyszerű szereplését a Chicago Fire az MLS-ben, természetesen Nikolics Nemanja vezetésével.

A magyar válogatott támadó két gólt szerzett a Vancouver Whitecaps ellen 4-0-ra megnyert összecsapáson, amellyel így már 16 találatnál jár, és vezeti a góllövőlistát.

A nemzeti együttesben csak elvétve szerepet kapó csatár előbb a 14. percben lőtte ki a rövid alsót egy középre tett labda után, majd négy minutummal később egy kiugratás után gurított a hálóba. A hajrában, a negyedik hazai gólnál pedig egy asszisztot is jegyzett a korábbi magyar és lengyel gólkirály.

A találkozó legszebb gólját korábbi fehérvári csapattársa, Arturo Álvarez szerezte, aki kapásból lőtte ki a hosszú alsót.

Győzelmével a Chicago a keleti főcsoport élére ugrott 18 mérkőzés után. Erre legutóbb közel 12 éve, 2005. július 26-án volt képes a klub.

A mérkőzés összefoglalója:

De nem Nikolics volt az egyetlen magyar, aki gólt lőtt az MLS-ben. A Sporting Kansas City színeiben Sallói Dániel a 35 percben állt be csereként a Portland Timbers ellen, majd a 60. percben ki is egyenlített.

A 20 éves futballista egy remek labdaátvétel után lőtt a léc alá. Sallóinak ez volt az első gólja az MLS-ben.

Sublime ball by Roger, incredible touch and finish by @danielsalloi and we're all tied up! #SKCvPOR https://t.co/9eilUSwX7T

— Sporting Kansas City (@SportingKC) July 2, 2017