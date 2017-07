Az angol negyedosztályból igazol a Chelsea

A League Two ötödik helyén végzett Exeter City labdarúgócsapata hivatalos honlapján jelentette be, hogy Ethan Ampadu a Premier League bajnokához, a Chelsea-hez igazol. A mindössze 16 éves, védőként és védekező középpályásként is bevethető játékos volt már U16-os angol válogatott, illetve játszott a walesi U17-es és U19-es nemzeti csapatban is, a tavalyi Európa-bajnokság előtt pedig együtt készült Gareth Bale-ékkel, mint ahogyan a júniusi, szerbek elleni vb-selejtező előtt is.

2016 augusztusában, mindössze 15 évesen debütált a felnőttek között, amikor az Exeter City a Brentforddal játszott a Ligakupában.

Az elmúlt szezonban a bajnokságban 6, a Ligakupában 2, az FA-kupában pedig egy mérkőzésen lépett pályára a nagyok között. Ezen kívül volt még egy mérkőzése a harmad- és negyedosztályú kluboknak kiírt kupasorozatban is.

Ampadu szabadon tárgyalhatott a kérőkkel, az Exeter City honlapja szerint pedig bőven voltak jelentkezők a Premier League-ből. Alapból ráadásul ingyen igazolhatná le őt a Chelsea, de a klubnál abban bíznak, sikerül megegyezni az élvonal bajnokával a kompenzációs díjban, Ethan Ampadu ugyanis 24 év alatti játékos, ráadásul saját nevelés, az Exeter akadémiájánál kezdett el focizni.

A tehetséges játékos édesapja Kwame Ampadu, aki két meccs erejéig az Arsenalban is játszott. Megfordult mellette a West Bromwich Albion és a Swansea csapatainál.

