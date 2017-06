Lemondta a felkészülési tornát a Vasas

Lemondta a Király-kupán való részvételt a Vasas, miután újragondolták az egész heti programot. A klub csütörtökön sokkoló vereséget szenvedett a Beitar Jeruzsálem ellen, az utazás is megviselte a csapatot, s mivel a visszavágóra hat nap múlva kerül sor, a pihenés mellett voksolt az edzői stáb.

Egyrészt 4-5 játékosunk sérülése miatt már az izraeli Európa-liga mérkőzésre is mindössze 17 játékossal utaztunk el. Másrészt az utazó keretet a vártnál jobban megviselte a szerda kora hajnali indulás, és a csütörtöki meccs után is csak mintegy négy órája maradt a pihenésre a fiúknak. Ráadásul a szombathelyi torna oda-vissza hatórás utazást és öt órás ottlétet valamint kétszer 60 perces játékot jelentett volna. Továbbá a csütörtöki Beitar Jeruzsálem elleni visszavágó – 20:30, Szusza Ferenc stadion – miatt Michael Oenning még vasárnap is edzést vezényel a csapatnak. Ha szombaton leutaztunk volna Szombathelyre, játékosainknak egyáltalán nem marad idejük a pihenésre.