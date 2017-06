Zidane a spanyol középmezőnyben folytatja

Amíg Zinédine Zidane zsinórban két Bajnokok Ligája-győzelemhez vezette a Real Madridot, addig legidősebb fia, a Real második csapatában nevelkedő Enzo Zidane már a nagy csapat kapuját döngeti. A 22 éves középpályás édesapja irányítása alatt már egy Király Kupa-meccsen be is mutatkozhatott a felnőtteknél – ráadásul egyből gólt is szerzett.

Mégis, a spanyol bajnok és sorozatban kétszer BL-t nyerő Real Madridnál úgy tűnik, nincs hely Zidane-nak. A Marca madridi sportlap után maga a Deportivo Alavés erősítette meg, hogy a klub és a Real Madrid megegyezett a fiatal labdarúgó átigazolásáról.

Enzo Zidane három évre írt alá, de a Real Madrid egy visszavásárlási opcióval biztosította magát. Azaz, ha a kis Zidane tovább fejlődik, sokat játszik, rövid időn belül ismét a spanyol fővárosban találhatja magát. Addig viszont a 2016-2017-es spanyol bajnoki szezon kilencedik helyezettjénél kell bizonyítania.

Jó példa lehet számára, hogy néhány éve a Real Madridban ma már alapember Dani Carvajal, az éppen távozóban lévő Alvaro Morata és a legnagyobb spanyol tehetségnek tartott Marco Asensio is hasonló utat járt be.