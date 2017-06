Videóbíró: a rendszer működőképes, de a hibákat javítani kell

Az Oroszországban zajló Konföderációs Kupán már néhány mérkőzés után a figyelem középpontjába került a videóbíró. Volt, hogy a technika gólt vett el, máskor gólt adott meg. Ám egy egyértelmű kezezésnél nem segített, ami hatalmas hiba.

Tavaly márciusban a labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) cardiffi ülésen kétéves tesztidőszakot szavazott meg a videótechnológianak, amelyet négy szituációnál hívhatnak segítségül a bírók: gólok, kiállítások és büntetők megítélésekor, illetve a szabálytalanságot elkövető játékos beazonosításánál. A visszanézést a játékvezető, vagy a mérkőzést felügyelő és a videotechnológiát kezelő bizottság kezdeményezheti.

Gianni Infantino FIFA-elnök a döntéskor úgy fogalmazott:történelmi döntést hoztak a futballért.

Az azóta eltelt kicsivel több mint egy évben a videóbíró nem egyszer került a figyelem középpontjába. Az Oroszországban zajló Konföderációs Kupán már használják a technológiát, egyelőre nem a legnagyobb sikerrel. Bár még csak a csoportkör fele ment le, jó és rossz döntések egyaránt születtek. De ne szaladjunk ennyire előre.

Kassaival kezdődött minden

Az új időszámítást Kassai Viktor kezdte meg, aki a decemberi klubvilágbajnokságon a Kashima Antlers-Atlético Nacional elődöntőn videós visszajátszást alkalmazott egy büntető megítélésénél.

Márciusban újra a videóbíróé volt a főszerep, ezúttal a Franciaország-Spanyolország barátságos mérkőzésen. Az összecsapáson előbb Antoine Griezmann fejesgólját megadta Felix Zwayer játékvezető, majd a felvételek megtekintése után mégis annulálta a találatot. Majd Gerard Deulofeu gólját lesnek látta az asszisztens, de a videóbíró gólt ítélt.

Azaz Kassait és Zwayert is segítette a technológia, amelynek köszönhetően jó ítéletet hoztak.

Júniusban újfent a franciákat sújtotta az új rendszer, akkor az Anglia elleni találkozón kapott pirosat Raphael Varane a második félidő elején. A szituációkat visszanéző három spori itt is jó döntést hozott.

A Konföderációs Kupán hozott ítéletekről ezt nem lehet minden esetben elmondani. Haladjunk szépen sorjában!

Van még hiba a rendszerben

A Portugália – Mexikó mérkőzésen 0-0-nál Pepe a kapuba fejelt. A gólt nem adták meg, mivel már jóval korábban aktív leshelyzet volt, miután Cristiano Ronaldo szabadrúgását követően visszaemelték a labdát a portugálok. A partjelző a lest nem vette észre, CR még lőtt egy zúgó kapufát, és André Gomes eltört lövése is bejutott középre, ahol a védő belestukkolt. Jár a piros pont a videóbírónak, a partjelzőnek már kevésbé.

Később Cedric gólját is visszanézték, bár az jó kérdés miért, mert elsőre is lehetett látni, hogy szabályos gól született.

A Kamerun-Chile találkozón az első félidő ráadásában Eduardo Vargas volt eredményes. Nagy ünneplésbe kezdett, csakhogy a gólját nem adták meg. A támadó úgy tűnt, a védők vonalából indul, de a visszajátszások után lehetett látni, hogy a térde előrébb volt. Ilyen szituációkban tényleg hasznos a rendszer.

A chileiek heves reklamálásba kezdtek, Arturo Vidal nem is akarta elhinni, hogy társa lesről indult. Damir Skomina játékvezetőtől egyenesen azt kérte, játsszák vissza az esetet a stadion kivetítőjén. Erre egyébként nincs lehetőség, mert volt már belőle balhé.

A 2010-es világbajnokságon a nyolcaddöntőben találkozott Argentína és Mexikó. A vezetést a Diego Maradona edzette dél-amerikaiak szerezték meg, méghozzá Carlos Tévez méteres lesgóljával. A játékvezető és asszisztense is rossz döntést hozott. Olaj volt a tűzre, hogy az esetet a kivetítőn visszajátszották, így mindenki látta, szabálytalan gól született.

Eduardo Vargas valószínűleg a pályán halt volna meg, ha második gólját sem adják meg. Szegényt már a sírás kerülgette, de az elsőre annulált találatát a visszanézések után érvényesnek találták.

Eddig háromból három jó döntés, azóta viszont hibák kerültek a rendszerbe.

A hétfői Németország-Ausztrália összecsapáson kezdődtek a gondok. 3-1-es német vezetésnél szabadrúgáshoz jutottak az ausztrálok. A kipattanót visszalőtték, Bernd Leno ügyetlen mozdulattal nyúlt hozzá, így Tomi Juric közelről bepofozta a labdát. Az esetet visszanézték, mondván, lehet lesen volt a csatár. Mivel nem így volt, a gólt megadták. Csak valamiért azt nem vették észre, hogy előtte a gólszerző bizony kézzel vette át a labdát.

Az eset után Infantino elnök rögtön védelmébe vette a rendszert:

A videóbírós tesztek a Konföderációs Kupa alatt is segítenek minket a fejlődésben és a finomhangolásban.

De ekkor még hátravolt a jövő évi világbajnokság főpróbájának is tekinthető torna legmókásabb jelenete. A szerda esti Mexikó-Új-Zéland meccs utolsó perceiben elszabadultak az indulatok a pályán egy szabálytalanságot követően.

Bakary Gassama játékvezető általános megdöbbenésre senkinek sem adott lapot, inkább megvárta, mit mondanak a fülére fentről. A játék végül több percig állt, mire beazonosították azt a három játékost, akiknek járt a sárga.

Van, ahol már megoldották

A videóbíró bevezetése után a legtöbben attól féltek, az esetek visszanézése miatt sokáig áll majd a játék. Nekik is igazuk lett. A német Weser Kurier lap kiszámolta, a Portugália-Mexikó és a Kamerun-Chile mérkőzéseke visszanézett négy eset miatt összesen 5 perc 13 másodpercig szó szerint semmi nem történt a pályán,mert az ítéletre kellett várni.

Amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy a FIFA folyamatosan dolgozik a rendszer fejlesztésén. Decemberben Kassainak ki kellett mennie egy kis monitorhoz és ott visszanéznie az esetet, miközben az erre kijelölt három kollégája is vizsgálta az esetet.

Ehhez hasonló szituáció már nem fordul elő, a bírónak a fülére mondják az ítéletet, miközben ő végig a pályán marad.

Videóbíró az NB I-ben? Az MLSZ áprilisban úgy határozott, megvizsgálja, milyen szabályozás és feltételrendszer mellett valósítható meg a jövőben az úgynevezett videobíró-rendszer bevezetése a magyar labdarúgásban. Ennek érdekében a szervezet tanulmányozza a nemzetközi példákat, és az európai szövetség erre vonatkozó irányelveit, célkitűzéseit is.

Az ausztrál bajnokságban már használják a videóbírót, amely az áprilisban lejátszott Wellington Phoenix–Sydney FC mérkőzésen jelesre vizsgázott. Történt, hogy egy szöglet után kezezést reklamáltak a vendégek, de a játékvezető nem állította meg a meccset, várt a következő játékmegszakításig. Közben a kétes esetet már vizsgálták, egy lesszituáció után meg is állt a játék, nem sokkal később pedig be is fújták a jogos büntetőt.

A játékosoknak hinniük kell a rendszerben

Talán a legfontosabb kérdés, a játékosok mennyire tudják elfogadni a videóbírót. A chileiek példája is mutatja, nem könnyű megemészteni, ha valakitől elvesznek egy gólt, amelyet ráadásul a bíró és/vagy a partjelző szabályosnak látott.

Kérdés, ezek után a FIFA minden gólt visszanézet-e a bírókkal, amelyeknél a szabálytalanság legapróbb gyanúja is felmerül. Ettől tart az Everton korábbi kiváló középpályása, Leon Osman:

A probléma, hogy ezek után a játékosok minden gólt vissza akarnak nézetni. Ez pedig csak a játékidőt csökkenteni. Ha ugyanis gól esik, rögtön jön majd a visszanézés. A rendszerben még vannak problémák, de ha a futball részéve válik, biztos nem fogják leállítani

– mondta Osman BBC Radio 5 adásában.

Összességében elmondható, a videóbírós rendszer segíti a futballt, de a hibákat ki kell javítani, lehetőleg minél hamarabb.