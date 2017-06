Sánchez történelmi gólt lőtt a németeknek, döntetlen a csoportrangadón

Chile 1-1-es döntetlent játszott Németországgal a labdarúgó Konföderációs Kupa B csoportjában. Valami egészen váratlannak kell történnie ahhoz, hogy ne ez a két csapat jusson tovább.

Két csapat is a kiesés szélére sodródott a Konföderációs Kupán

A Konföderációs Kupa csütörtök délutáni Kamerun-Ausztrália meccse (1-1) nem volt az igazi, cserébe este kaptunk egy Németország-Chile csoportrangadót, ami akár döntőnek is beillene. A dél-amerikaiak nagyon bekezdtek a kazanyi találkozó elején, a 6. percben pedig egy eladott labda után meg is szerezték a vezetést, Alexis Sánchez a kapufa segítségével talált be. Ezzel ő a chilei válogatott történetének legeredményesebb játékosa, 38-szor volt eredményes, Marcelo Salas 37-nél állt meg.

Ez volt a Konföderációs Kupa történetének 400. gólja.

A németeket nagyon nem fogta meg ez a korán bekapott gól, de a 20. percben még nagyobb bajba kerülhettek volna, Vargas bombaerős lökete azonban a gólvonal elé pattant le a keresztlécről. Fokozatosan jöttek fel a németek, aztán a 41. percben egy szép akció végén Stindl egyenlített.

Chile hasonlóan kezdte a második félidőt, mint az elsőt, azaz támadott, a németek pedig védekeztek. A chileiek kissé túljátszották a támadásaikat, emiatt elég sok helyzetet elpuskáztak.

Ezután kissé leült a meccs, már csak elvétve volt egy-egy próbálkozás, de nagy veszély egyik kapu előtt sem alakult ki. Persze míg a nap első meccsén az 1-1 egyik csapatnak sem volt jó, addig ezúttal mindkét fél elégedett lehet (a játék képe alapján a németek inkább), mert nehéz elképzelni hogy ne ez a két csapat jusson tovább. Egyébként, ha az utolsó fordulóban Ausztrália legyőzné Chilét, Kamerun pedig Németországot, akkor négyes holtverseny alakulna ki, aztán mehetne a matek.

Eredmény – Konföderációs Kupa, 2. forduló, B csoport Németország – Chile 1-1 (1-1) Gólszerzők: Stindl (41.) illetve Sánchez (6.) Németország: Ter Stegen – Ginter, Mustafi, Süle – Kimmich, Can, Rudy, Hector – Goretzka, Draxler – Stindle Chile: Herrera – Isla, Medel (Diaz (71.), Jara, Beausejour – Aranguiz Silva (90.), Diaz, Hernandez – Vidal – Vargas (Rodriguez, 82.), Sánchez A csoport állása: 1. Chile 4 pont (3-1), 2. Németország 4 (4-3), Ausztrália 1 (3-4), 4. Kamerun (1-3)