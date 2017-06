A Barcáé lehet a tehetséges támadó

A France Football értesülései szerint a Barcelona labdarúgócsapata megegyezett Ousmane Dembele ügynökével arról, hogy a játékos öt évre aláír hozzájuk. A katalán klubnak most már csak a Borussia Dortmunddal kellene egyezségre jutni, de az nehezebb meló lesz.

A németek állítólag 80 millió eurót kérnek érte, a Barca viszont 50 milliót adna, és további 20 milliót ilyen-olyan kitételek teljesülése után.

A 20 éves támadó középpályás előtt fényes jövő áll. Az elmúlt szezonban 49 meccsen 10 gólt szerzett a Dortmundban, eredményes volt jobbal és ballal is. Volt emellett 18 gólpassza is, az asszisztokat is osztogatta mindkét lábbal.

Dembele fiatal kora ellenére már hétszer pályára lépett a francia felnőtt válogatottban is, az angolok ellen 3-2-re megnyert barátságos mérkőzésen megszerezte az első gólját is nemrég.

Dembele gólja az angolok ellen: