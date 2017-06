Hatalmas pénzért hozna haza válogatott játékost a Videoton

A csakfoci.hu információi szerint az NB I-ben szereplő Videoton és Puskás Akadémia is szerződtetné a Legia Varsó magyar válogatott játékosát, Nagy Dominiket.

A portál úgy tudja, a fehérváriak olyan nagyságrendű összeget kínált a futballistáért, amekkoráért NB I-es egyesület még nem szerződtetett magyar játékost, de a varsóiak nem fogadták azt el.

Csapatnevet nem szeretnék mondani, de valóban komoly ajánlattal keresték meg a klubomat és engem is. Örülök a megkereséseknek, de jelenleg nem szeretnék hazaszerződni. A magyar ajánlatok mellett három Bundesliga-csapat is érdeklődött már most nyáron, de nagyon jól érzem magam Lengyelországban, igazán megbecsülnek. Jelenleg itt szeretnék bizonyítani, ezért maradni akarok jövőre is. Igaz, nem csak rajtam múlik, hogy maradok-e, hiszen a klub is kaphat olyan ajánlatot értem, amelyet elfogad