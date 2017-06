Európai kupák: úgy számolunk, két magyar csapat továbbjut, kettő nem

A kispestieknek a hétfői BL-selejtező sorsoláson a Hapoel Beer-Shevát “dobta a gép”. Az izraeli Negev-sivatag legnagyobb városa majd 200 ezres és a bajnok keretét erősíti az ex debreceni Korhut Mihály is. Továbbá azt kell még tudnia az új holland edzőnek, Erik van der Meernek, hogy az ellenfél keret 12,7 millió eurót ér, ami majd a duplája saját csapatáénak (6,45 millió euró)

Az izraeli bajnok keretében négy játékos is egy millió eurót, vagy annál is többet ér, míg a Honvédnál a 750 ezer euróra taksált támadó, Davide Lanzafame a legértékesebb.

Ennek ellenére Erik van der Meer optimista, 50-50 százalék esélyt lát.

– nyilatkozta a holland tréner a honvedfc.hu-nak.

Tippünk: Csodálkoznánk, ha a magyar bajnok új edzővel képes lenne a továbbjutásra.

A Honvéd a BL-selejtezőkör második körében kapcsolódik be a küzdelmekbe. Idegenben kezd, az első meccseket július 11–12-én, a visszavágókat egy héttel később, július 18-19-én bonyolítják le.

A Fradi a lett Jelgava ellen készül. A csapat mögött egy Zalaegerszeg méretű lettországi kisváros áll, ami alig több mint 62 800 lakost jelent. A lett bajnokság harmadik helyén végző csapat játékosainak összértéke a transfermarkt.com adatai alapján 3,1 millió euró, szemben a Fradi 11,23 eurójával.

Ha csak a számokat nézzük egyértelmű a továbbjutó kiléte, ellenben nem árt észnél lenni az Üllői úton, lévén a Jelgava úgy elverte a Slovan Bratislavát 3-0-ra a tavalyi EL-selejtezőben, mint a pinty.

A Fradi mestere, őszinte kemény focira számíthat ellenük, olyan csapatra, amely elég ritkán játszik döntetlent. Thomas Doll amondó, először a stáb felkészülünk az ellenfélből, ezért részletes információgyűjtéssel kezdik a munkát.

– mondta a német mester a fradi.hu-nak.

Tippünk: Fradi továbbjutás

Ha a Beitar Jerusalem keretének összértékét nézzük, úgy a Vasasnak nincs sok esélye. 13,9 millió áll szembe a Fáy utcai 7,43 millióval, ami nem sejtet sok jót. A Vasas edzője egyetlen előnyt lát, hogy idegenben kezdhetik a párharcot.

– idézte Michael Oenninget a vasasfc.hu.

Tippünk: Vasas búcsú

A legkönnyebb dolga talán a Videotonnak van.

Az alig négyezer fős kistelepülés, a máltai Balzan csapata szerény 3,08 millió eurós játékoskerete nem jelenthet gondot a legértékesebb játékoskerettel bíró (11,68 millió euró) magyar klubnak. A fehérváriak új vezetőedzője, Marko Nikolic ennél jobb bemutatkozó mérkőzést nem is remélhetett. Hamarjában ha hasonlattal kellene élnünk, a fehérváriak kiesése akkora meglepetés és égés lenne, mint a válogatott andorrai kudarca.

Meccseltem már máltai csapat ellen egy korábbi selejtezősorozatban, akkor sikerrel járt a csapatom, de el kell mondani, hogy a máltai labdarúgás is évről-évre fejlődik. Tisztelnünk kell az ellenfelet, koncentráltan kell játszanunk mindkét mérkőzésen az első perctől az utolsóig, akkor meglesz a továbbjutás. Egy honfitársam, Marko Micsovics ül az ellenfél kispadján, őt jó edzőnek tartom. Van két montenegrói és egy szerb labdarúgó is a keretben, ők is jó játékosok, de nem szabad lebecsülni a máltai kerettagokat sem. Komolyan, legjobb tudásunk szerint készülünk a párharcra, a saját játékunkra kell figyelnünk és akkor ott leszünk a második körben. Az első tétmérkőzések egyébként mindig nehezek a szezon elején, nálunk ráadásul most az a helyzet, hogy nem is a bajnokságban kezdünk, így nagyon gyorsan formába kell kerülnünk