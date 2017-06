Konföderációs Kupa: egy gólt elvett, egy gólt megadott a videóbíró, győzött Chile

Vasárnap este a B csoportban is megkezdődtek a küzdelmek a jövő évi labdarúgó-világbajnokság főpróbájának is tekinthető Konföderációs Kupán. Moszkvában az Afrika Kupa-győztes Kamerun találkozott a Copa América-bajnok Chilével.

A dél-amerikaiak nagy fölényben játszottak az első félidőben, több gólt is szerezhettek volna. Eduardo Vargas egymaga három alkalommal is betalálhatott volna, de előbb az első percben a kapufát találta el, majd később hatalmas ziccerben fölé lőtt, végül az első félidő legvégén a kapuba emelt. Nagy ünneplésbe is kezdett, de a videóbíró – akárcsak a Portugália-Mexikó meccsen – észrevette, hogy lesről indult Arturo Vidal kiugratásakor. Azzal már lehet vitatkozni, hogy jó döntés született-e.

Kamerun a kontrákra épített, Vincent Aboubakar előtt adódott is egy nagyobb helyzet, de a Claudio Bravót helyettesítő Johnny Herrera lábbal védeni tudott. Az afrikaiak fejeltek egy gólt, de azt a játékvezető jogosan érvénytelenítette, mert a fejes előtt lerántották Vidalt.

A fordulás után pályára lépett Alexis Sanchez is, és végül az ő gólpassza is kellett a győzelemhez. A második játékrészben is helyzetek sokaságát kialakító Chile a 81. percben szerezte meg a vezetést, amikor az Arsenal csillagának beívelése után Arturo Vidal fejelt a kapuba (0-1).

A ráadás pillanataiban Alexis nem tudta értékesíteni a ziccert, helyette a rengeteget rontó Eduardo Vargas talált a kapuba. Elsőre nem ítélt gólt Damir Skomina játékvezető, viszont a videóbírós visszatekintés után megadta a találatot (0-2).

A csoport másik mérkőzését hétfőn 17 órától rendezik, akkor Németország Ausztrália ellen játszik Szocsiban.

Eredmény – Konföderációs Kupa, B csoport, 1. forduló Kamerun – Chile 0-2 (0-0)

Gólszerző: Vidal (81.), E. Vargas (90+2.)