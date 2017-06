Döntött az MLSZ: Storck kap még egy esélyt

A német szakembernek csütörtökön kellett beszámolót tartani a szövetség elnöksége előtt. Felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el azt.

Hatalmasat fordult a világ egy év alatt a magyar labdarúgással: 2016. június 14-én még az Ausztria elleni Eb-győzelmet ünnepelte az ország, múlt pénteken pedig a magyar foci története egyik legnagyobb pofonját kapta, amikor kikapott világranglista 186. Andorrától a világbajnoki selejtezősorozatban 1-0-ra. A miniállamnak ez mindössze a második megnyert tétmeccse volt.

Történelmi vereséget szenvedtünk Andorrától Óriási meglepetésre vereséget szenvedtünk Andorrában a világbajnoki selejtezőn, gólt sem szerzett a csapatunk.

A bukás után Bernd Storck szövetségi kapitány azt mondta: mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, elsőként neki. Csányi Sándor MLSZ-elnök rettenetesen csalódott volt, de nem akart elhamarkodott döntést hozni. Csütörtökre rendelték be Storckot az elnökségi ülésre.

16 órakor kezdődött a zártkörű ülés, Storck nem sokkal 17 óra előtt érkezett meg az OTP Nádor utcai székházába. Beletartott pár órába, mire kitalálták a szövetségben, mi legyen. Végül Csányi Sándor este, az M4 Sporton bejelentette:

Bernd Storck felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el azt, kapott még egy esélyt. Szövetségi kapitányként és sportigazgatóként is.

Az elnökség meghallgatta Storck beszámolóját, majd Csányi szerint nehezen hozták meg a döntésüket. Megjegyezte, hogy az utóbbi napokban a jó eredményeket mindenki elfelejtette. A körülmények, a múltbéli teljesítmény és az elnökség hite volt az, ami után újabb bizalmat kapott Bernd Storck.

Csúnya volt az andorrai mérkőzés, de nem sorsdöntő

– mondta Csányi Sándor, aki szerint minden eddiginél nagyobb támogatást kap majd a német.

Csányi egyébként arról is beszélt Storckot mentve, hogy a kapitánynak sok játékost sérülés miatt nélkülöznie kellett Andorra ellen, így pedig nagyon sok fiatal került be a csapatba, több is, mint amennyit az egyébként szükséges fiatalítás megkövetel.

Közben az mlsz.hu-n megjelent egy hosszabb közlemény az elnökségi ülésről. Ebben a legfontosabb megjegyzés talán az, hogy az Egervári Sándorral elindult fejlődési folyamatot Dárdai Pál kinevezése felgyorsította, Bernd Storck pedig sikerre vitte, az egyértelmű csúcs az Európa-bajnoki szereplés. Pintér Attila csak egy tétmeccsen dirigált, az ő teljesítménye ez alapján nem értékelhető.

Az MLSZ elnöke hangulatjavító intézkedésként azt is bejelentette, hogy a következő három selejtezőre ezer forintért adják majd a jegyeket.

A magyar válogatott jelenleg a harmadik helyen áll a 2018-as világbajnokság selejtezősorozatának európai B csoportjában, 11 pont a hátrány a svájciak, 7 a portugálok mögött. Négy forduló van még vissza, előbb Lettországot fogadjuk augusztus 31-én, majd pár nappal később Portugáliát. Októberben 7-én Svájcban lép pályára az együttes, majd október 10-én a Feröer elleni hazai meccsel zárul a selejtezőcsoport.

Fotó: MTI/EPA/EXPA/Johann Groder