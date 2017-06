Padlón a román foci: “Gyáván játszottunk és megint kinevettettük magunkat”

Lassan Románia is kezdhet lemondani a vb-részvételről

Épp szombaton írtunk róla, hogy az egyik román sportújságíró a magyarok andorrai vereségén élcelődött, de közben az a helyzet, hogy a román labdarúgás is padlón van. Leszerepeltek az Európa-bajnokságon és most a világbajnoki-selejtezősorozatban is gyengélkednek, szombaton Lengyelországban kaptak ki 3-1-re – Robert Lewandowski lőtt egy mesterhármast.

Az E csoportban csak a negyedik helyen állnak, az eddig lejátszott hat mérkőzésből csak egyszer nyertek, Örményország ellen. Minimális esélyük, hogy egyáltalán a pótselejtezőt érő második helyet elcsípjék, mert az első helyen lévő lengyelektől tíz ponttal vannak elmaradva, az, hogy őket befogják már csoda lenne.

Alexandru Chipciu kezdő volt a szombati mérkőzésen, a lefújás után pedig élesen bírálta a német szövetségi kapitányt, Christoph Daumot. A trénert már a kinevezésekor rengeteg kritika érte, azóta ezek a hangok felerősödtek, tartja magát a pletyka, hogy csak azért nem rúgják ki, mert magas a lelépti pénze.

Egyértelmű, hogy nem lehet itt kijutásról beszélni. Semmi értelme, mert sajnos megint csak kinevettettük magunkat. Bocsánatot kell kérni a szurkolóinktól. Lehet, hogy egyszerűen csak ennyit ér a csapatunk, de az igazat megvallva gyáván léptünk pályára, csak védekeztünk. Ha támadtunk volna, akkor is lehet, hogy kikapunk ennyire, de akkor legalább elmondhattuk volna, hogy legalább fociztunk.

Az Anderlechtben focizó Chipciu még arról beszélt, hogy a sorsolás után azt gondolták, ez egy kiegyenlített csoport (a lengyelek, a montenegróiak, a dánok, a románok, az örmények és a kazahok alkotják az E csoportot), és úgy vélték, több csapatnak is esélye van odaérni az első két helyre. Erre most meg ott tart a román válogatott és tagjai, hogy azt érzik: bárki megverheti őket.

Egy szavunk nem lehet ilyen eredmények után, ha bárki is kritizál minket.

Így kaptak ki a lengyelektől a románok: