Dzsudzsák Balázs sírva értékelt: Ez mindennek az alja

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nagyon csalódottan nyilatkozott az Andorra ellen 1-0-ra elveszített vb-selejtezőt követően. Dzsudzsák Balázs az M4 Sport kamerái előtt bocsánatot kért a szurkolóktól és azoktól, akik szeretik a magyar labdarúgást.

Az, hogy ilyen gólt kapunk és kikapunk Andorra ellen… Felesleges bármit mondanom, hát levetették velünk a mezt. Egy éve ilyenkor a csúcson voltunk, most meg a pokolban. Ez mindennek az alja. Én elnézést kérek mind a szurkolóktól, akik ide kijöttek, mind a tévénézőktől vagy akik szeretik a magyar labdarúgást. Vállalom érte az én felelősségem is. Nem is fogok itt sajnálkozni, nem kell senkit sajnálni. Ezt tiszta szívemből mondom. Itt voltam a végéig, ki is lehetett volna ebből szállni, ebben a pillanatban ez nagyon úgy nézett ki.

Ekkor megkérdezték tőle, hogy ez pontosan mit is jelent.

15-16-17 évesekkel vagyunk. Oké, hogy Andorra ellen, amire nincs mentség, de nem mindig az van, ami épp látszik. Persze, Dzsudzsák a hibás, ezzel nincsen semmi probléma, én vagyok ennek a csapatnak a kapitánya. Tavaly is én voltam, amikor legelőször kellett kimenni ünnepelni, most is én vagyok, akit legelőször kell ütni. Vállalom a következményeket.

Majdnem egy éve volt, hogy az Európa-bajnokság csoportmeccseinek nyitókörében 2-0-ra legyőztük Ausztriát. Arról faggatták Dzsudzsákot, mi történt az elmúlt egy évben, hogy most meg 1-0-ra kikaptunk Andorrától.

Nagyon nehéz most erről beszélnem. Hülyeséget meg nem is akarok mondani, amiből bármi lehet. Egyelőre csak azt tudom mondani, hogy erre nincsenek szavak és erre nincsen bocsánat.

És most hogyan tovább? Csapatkapitányként neki is kell majd ugye összefognia a társaságot.

Nem tudom, hol kezdjem. Nem volt soha még ilyen a pályafutásom során. Ráadásul most egy picit egyedül is vagyok. Nem azért, hogy kellene bárki is, aki megvédjen, de nincs egy Gerzson, se egy Priska, se egy Szala, se egy olyan, aki átérzi azt, hogy mit jelent az, hogy válogatott, hogy mit jelent az, hogy megfelelni a szurkolóknak. Nagyon sok mindent tudnék mondani, de nem fogok most ebbe belemenni.

Ekkor az egyik újságíró közbevetette, hogy könnyes Dzsudzsák szeme. El is sírta magát a válogatott csapatkapitánya.

Azért, mert ez engem érdekel, tudod? Most is csak azt hallom, hogy Dzsudzsák az arab, Dzsudzsák a pénzéhes. És nem hiszem, hogy nem mentem ezen a meccsen és nem próbálkoztam, és nem tettem meg legalább azt, hogy ne kapjunk ki. De itt most valami nagyon nincs rendjén, se a csapatban, se a hozzáállásban. Ha normálisan álltunk volna ehhez a mérkőzéshez, mindenki a tudását hozza, akkor nem hiszem, hogy 1-0-ra kikapunk. Megvolt a lehetőségünk, aztán totyogunk, átvesszük, nem vesszük, erre nem tudok mit mondani.