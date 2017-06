Eppel elöl, egy újonc a védelemben – így állunk fel Andorra ellen

Kijelölte kezdőcsapatát Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Andorra elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőre. A csapat összetételében egyetlen megelepetés van, de az jó nagy: Tóth Bence debütálhat a védelem bal szélén.

A Puskás Akadémia hátvédje már az Oroszország elleni 3-0-ás vereséggel végződő barátságos mérkőzésen is a keret tagja volt, azon a mérkőzésen azonban nem jutott szóhoz. Eppel Márton, az NB I gólkirálya az oroszok ellen is kezdő volt, Andorra ellen is vele végződik a válogatott névsora.

Gulácsi-Bese, Lang, Kádár, Tóth-Kleinheisler, Nagy Á.-Dzsudzsák, Stieber, Gyurcsó-Eppel