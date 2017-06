Bocsánatot kért a Liverpool, bukták Van Dijkot

Hivatalos közleményben kért bocsánatot a Liverpool FC a Virgil van Dijkot foglalkoztató Southampton FC-től. Az elmúlt idényben sok gólt kapó Vörösök egyértelműen a védelmük megerősítésén fáradoznak, s a Szentek holland hátvédje jó benyomást tett Jürgen Kloppra – különösen akkor nyújtott kimagaslót a Soton védője, amikor az angol Ligakupa elődöntőjében sem az első mérkőzésen, sem a visszavágón nem tudott gólt szerezni a Pool, elsősorban Van Dijk remeklésének hála.

Az első hírek szerint 28 millió fontot ajánlott a holland játékosért a Liverpool, majd az elutasított ajánlatot 35 millióra emelték, de ez sem volt elég a Szenteknek, s végül 50 millió fontos vételárban állapodtak meg a felek. Legalábbis ezt írták a lapok. Május végén már arról cikkeztek az újságok, hogy a Vörösök csak a játékossal egyeztettek, s miután Jürgen Klopp meggyőzte a holland játékost, az szóban rá is bólintott, hogy a Mersey partjára költözzön.

Érthető módon ez nem tetszett a Southamptonnak, akik válaszlépésként felnyomták a Liverpoolt az Angol labdarúgó-szövetségnél (FA), mondván a Pool nem megengedett eszközökkel próbálja elcsábítani egyik legjobb játékosukat. A dolog pikantériája – túl azon, hogy az utóbbi években rendszeresen elcsaklizta a Szentek legjobbjait a Liverpool, gondoljunk csak Adam Lallanára, Nathaniel Clyne-ra, vagy éppen Sadio Manéra – hogy a Vörösöket már megbüntette a szövetség, amikor szintén nem megengedett módon csábított el a klub egy tizenhat éves labdarúgót a Stoke Citytől. Az ügy vége akkor az lett, hogy büntetést kapott a klub, amely szerint két évig nem igazolhat 10 és 18 év közötti labdarúgót a Liverpool.

Mindezek ismeretében nagyon óvatosan kell eljárnia a Vörösöknek, akik így visszaléptek inkább Virgil van Dijk szerződtetésétől, erről egy hivatalos állásfoglalást tettek a klub hivatalos honlapján.

– áll a Liverpool közleményében.

Az esetet a Vörösök legendája, Jamie Carragher indulatosan kommentálta a Twitter oldalán, szerinte egyedül annak kellett volna bocsánatot kérnie, aki kiszivárogtatta a részleteket a klubházból.

FFS! Only person at Liverpool who should apologise is the person who fed the story he wanted to come to LFC when no fee had been agreed. https://t.co/wnlhXnqKqQ

— Jamie Carragher (@Carra23) 2017. június 7.