Trükkös módon jelentették be az Arsenal új játékosát

Az Arsenal leigazolta a bosnyák védőt, Sead Kolasinacot, aki a Schalke 04 labdarúgócsapatától érkezik a klubhoz. A bekk szerződtetését trükkös módon jelentette be a klub.

A Twitterre tettek ki ki egy rövid videót, melyen kilenc olyan futballista neve szerepel egymást alatt, akiket Arsene Wenger igazolt le. Az ő keresztnevük első betűjének összeolvasásából pedig kijött a Kolasinac név.

Right, time for a quick quiz…

The following 🔟 players have been signed by Arsène Wenger – can you spot them all? pic.twitter.com/ewEpmDRRs4

— Arsenal FC (@Arsenal) June 6, 2017