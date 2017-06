Válogatott: Magyarország-Oroszország – Élő

Érdekes játékosaink vannak, akik jó formát mutattak a magyar bajnokságban és vannak még a második ligából is futballisták. Különféle taktikai variációkat is kipróbáltunk, megnéztük, kik a jövő játékosai. Mindenki jó képet mutatott. Márkvárt komoly fejlődésen ment át, jól játszik csapatában, Eppel pedig gólkirály lett a Honvédban és ezen kívül is nagyon mutogatta magát. Oroszország egy erős ellenfél lesz, sok játékosuk a BL-ben is játszik. Kompaktul fognak játszani, sok szélsőjátékkal kell készülnünk az Andorra elleni mérkőzésre is. Masszív védekezés lesz, próbálnak majd kontrázni, erre majd oda kell figyelni. Érdekes mérkőzés lesz