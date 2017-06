Eden Hazard: bokatörés

Míg Magyarország az oroszok elleni felkészülési meccsel készül az Andorra elleni pénteki világbajnoki selejtezőre, addig Belgium hétfőn a cseheket fogadja hasonló okokból az észtek elleni tétmeccs előtt.

Ami biztos, Hazard biztos kihagyja ezeket a találkozókat, ső, meglehet a Chelsea nyári felkészülésének az elején is hiányzik majd a Antonio Conte keretéből.

A Vörös ördögök twitter oldalán ugyanis az alábbi hír látott napvilágot:

.@hazardeden10 is out for #belcze & #estbel due to injury after twisting his ankle today in training (individual action). More news in 48h.

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 2017. június 4.