Cristiano Ronaldo beszólt az őt kritizálóknak

A Real Madrid és Cristiano Ronaldo szombaton este feltették a koronát a szezonbeli teljesítményükre a Juventus 4-1-es legyőzésével. A csapat a Bajnokok Ligája-érában elsőként két egymást követő évben tudott nyerni, míg a portugál focista a játékosok közül elsőként három különböző BL-döntőben is betalált – 2008-ban és 2014-ben is az ő csapata nyert. Ronaldo ráadásul kétszer is betalált, ezzel megelőzte Lionel Messit is és ő lett a sorozat gólkirálya, nem mellesleg

már 600 gólnál karrierje során a klubcsapatait (529) és a válogatottat (71) is figyelembe véve.

600 – Cristiano Ronaldo ha marcado el gol nº 600 en su carrera como jugador de club y selección (529 y 71). Increíble. pic.twitter.com/5Q2p8W8P07 — OptaJose (@OptaJose) 2017. június 3.

Na, egy ilyen este után természetesen mindenki arra kíváncsi, hogyan látta ő a meccset. Nem felejtett el odaszúrni az őt bírálóknak:

Akik Cristiano Ronaldót kritizálják, jobb, ha visszateszik a gitárjukat a táskába. Ismét.

A meccs összefoglalója:

A BeIN Sportnak nyilatkozva arról is beszélt, hogy szerinte nagyszerű döntőt játszott ő is és a csapat is. Tökéletesen fel voltak készítve és méltatta Zinedine Zidane-t, aki végig hitt bennünk, a félidőben pedig nagyszerű beszédet tartott, ami után kimentek és hengereltek a második félidőben.

Egészen hihetetlen. Ez ismét egy fantasztikus szezon volt. Mi vagyunk az első duplázók én pedig lőttem két gólt. Egy újabb rekord. A csapat is megérdemelte és én is, mert én vagyok a Bajnokok Ligája leggólerősebb játékosa.

A 32 éves Cristiano Ronaldo eddig 105 találatot jegyzett a BL-ben, ő eddig az egyetlen, aki átlépte a 100 gólos álomhatárt. Lionel Messi 94-szer talált be, a már visszavonult Raúl 71-szer volt eredményes. A jelenleg is aktív játékosok közül Karim Benzema követi a sorban a Ronaldo-Messi duót, neki 51 gólja van. (Fotó: Europress//Anadolu Agency/Burak Akbulut)

Eredmény – Bajnokok Ligája, döntő Millenium Stadion (Cardiff), Játékvezető: Felix Brych (német) Juventus (olasz) – Real Madrid (spanyol) 1-4 (1-1) Juventus: Buffon – Barzagli (Cuadaro, 66..), Bonucci, Chiellini – Alves, Pjanic (Marchisio, 71.), Khedira, Sandro – Dybala (Lemina, 78.) – Higuaín, Mandzukic Real Madrid: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Kroos (Morata, 89.), Casemiro, Modric – Isco (Asensio, 82.), Benzama (Bale, 77.), Ronaldo Gólszerző: Mandzukic (27.) illetve Ronaldo (20., 64.), Casemiro (61.), Asensio (90.) Sárga lap: Dybala (12.), Pjanic (62.), Sandro (70.), Cuadrado (72.) illetve Ramos (31.), Kroos (53.), Asensio (90+1.) Piros lap: Cuadrado (84.)