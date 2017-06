Bajnokok Ligája-döntő: Juventus-Real Madrid – Élő

Ő az első játékos, aki három különböző BL-döntőben is betalált. Eddig kétszer az aktuális csapata nyert.

Cristiano Ronaldo is the first player in history to score in three different finals in the Champions League era.

2008 ⚽

2014 ⚽

2017 ⚽ pic.twitter.com/eDigFWtGyQ

