Hatalmas pénzeket emészt föl “Kelet Felcsútja”

Részletes pénzügyi elemzést tett közzé a másodosztályú Kisvárda csapatáról az mfor.hu. A weboldal beszámolója szerint újra saját tőkével kellett megtámogatni csapatát a tulajdonosnak, pedig a városban – elsősorban TAO-s finanszírozással – jelenleg is sportberuházások zajlanak, ezért hasonlította a cikk írója a felcsúti Puskás Akadémiához a klubot.

Az elemzés szerint négy év alatt felemésztette saját tőkéjét az NB II-es klub, ezért újabb és újabb pótbefizetésekre és tőkeemelésekre volt szükség Kisvárdán. Az átlagbérek százezer forinttal növekedtek az előző évhez képest, emellett pedig a költekezés sem állt meg, míg végül újabb tőkeinjekcióra volt szükség, mert enélkül negatívba csúszott volna a Várda Labdarúgó Kft. tőkéje.

A beszámolóból az is kiderül, hogy az MLSZ-től érkező központi támogatás a klub legnagyobb bevétele volt az idényben, illetve az is, hogy szponzori bevételekkel még az élvonalbeli Debrecennél is jobban áll a klub.

Vasárnap hat órakor Balmazújváros csapata ellen játszik a Kisvárda a másodosztály zárófordulójában, amennyiben sikerül megnyernie a találkozót a Várdának, feljut az NB I-be.

Az NB II tabellája: 1. Puskás Akadémia 74 pont

2. Balmazújváros 70 pont

3. Kisvárda 69 pont

4. Soroksár 67 pont

5. Békéscsaba 62 pont

6. Vác 59 pont

7. Zalaegerszeg 54 pont

8. Dorog 51 pont

9. Mosonmagyaróvár 51. pont

10. Szeged 51 pont

11. Szolnok 49 pont

12. Sponron 49 pont

13. Nyíregyháza 47 pont

14. Budaörs 47 pont

15. Siófok 47 pont

16. Csákvár 39 pont

17. Kozármisleny 36 pont

18. Cegléd 36 pont

19. Cigánd 29 pont

20. SZEOL 19 pont