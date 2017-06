Bemutatkozott a Barca új edzője, mindent meg akar nyerni a csapattal

Hétfőn jelentette be az FC Barcelona labdarúgócsapata, hogy Ernesto Valverde lesz a távozó Luis Enrique utódja. Az Athletic Bilbaótól érkező spanyol szakembert csütörtökön mutatták be a szurkolóknak és ennek apropóján a klubhonlapon megjelent vele egy nyilatkozat is.

A Barcát irányítani pályafutásom legnagyobb kihívása lesz.

Azt mondta, az elődjei, mint például Enrique, Tito Vilanova, Pep Guardiola vagy Johan Cruyff egytől-egyig topedzők voltak. Ha erre gondol, akkor érzi igazán:

ez számára az álommeló.

Valverde, aki a Barcelona történetének 57. vezetőedzőj, köszönetet mondott a vezetőknek, hogy megadták neki a bizalmat. Fontos szempont volt egyébként a kievezésénél, hogy 1988 és 1990 között játszott is a Barcában, támadó volt.

A Barcelona stílusát a világon mindenki ismeri. A tervem az, hogy ezt viszem tovább, kicsit beletéve saját magamat is, és amennyiben ez lehetséges, még egy picit csavarnék rajta. Passzjátékra szeretnék építeni, és minél hamarabb visszaszerezni a labdát, ha elveszítenénk.

Lionel Messiről is beszélt, természetesen alig várja, hogy együtt dolgozzon az argentinnal.

Szerencsés vagyok, hogy őt edzhetem, egy életre szóló élmény lesz. Amikor már azt hiszed, elért a csúcsra, akkor másnap még mindig képes meglepni.

Ernesto Valverde azt a kérdést kikerülte, hogy kiket szemelt ki magának. Helyette a felkészülési mérkőzések fontosságáról beszélt, ezalatt lesz idejük ugyanis összeszokni. Mert nagyok a célok:

Először is a Real Madrid elleni Szuperkupát akarjuk behúzni, de igazából mindent meg akarunk nyerni a következő szezonban.

Fotó: Europress/AFP/Lluis Gene