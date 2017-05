20 hónap után nagy visszatérő a belga válogatottban

Közel húsz hónap után tér vissza a belga labdarúgó-válogatottba Vincent Kompany, aki többször is sérüléssel bajlódott az elmúlt időszakban.

Nem sok futballista képes arra, hogy ilyen hosszú kihagyásból visszatérve is magas szinten teljesítsen

– utalt a 31 éves Kompany bajnoki hajrában nyújtott teljesítményére Roberto Martínez, a belgák szövetségi kapitánya. A 70-szeres válogatott védővel kapcsolatban a szakember megjegyezte: a keret fontos láncszemének tartja, akinek az erőállapotát most végre személyesen is meg tudja nézni. A tréner leszögezte azt is, hogy a kapitányi karszalagot továbbra is Eden Hazard viseli majd.

A belga válogatott élére 2016 augusztusában kinevezett Martínez még nem dolgozott együtt a válogatott korábbi csapatkapitányával, mivel Kompany legutóbb 2015 októberében lépett pályára a nemzeti együttesben.

A belga szövetségi kapitány 27 fős keretet nevezett meg a Csehország elleni hazai felkészülési találkozóra (június 5.), valamint az Észtország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőre (június 9.).