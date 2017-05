Két bombával mutatkozott be Franciaország reménysége – videó

Franciaország 2-0-ra legyőzte Új-Zélandot az U20-as világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén és ezzel 100%-os teljesítménnyel jutott a legjobb 16 közé. A mérkőzésen először bizonyíthatott Allan Saint-Maximin a torna során és nyugodtan állíthatjuk, hogy élt a lehetőséggel, sőt valószínűleg a nyolcaddöntőben is látjuk majd.

A Bastia tehetsége ugyanis az első félidőben két csodagólt hintett a találkozón. Az elsőre 22 percet kellett várni, ekkor megiramodott a középpályás, majd pokoli erővel lőtte ki a kapu bal oldalát.

Goal of the tournament? pic.twitter.com/PV6DgILlZu

Saint-Maximin’s goal displayed his wonderful technique and a vicious strike.

Negyed órával később a bal szélen cselezgetett Saint-Maximin, majd váratlanul lövésre szánta el magát. A vége egy pokolian nagy gól lett.

THIS IS THE GOAL OF THE TOURNAMENT. SAINT-MAXIMIN STOP IT! pic.twitter.com/4UGJCgGplN

— Scouted Football (@ScoutedFtbl) 2017. május 28.