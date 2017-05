Ez volna Nikolics sikerének a kulcsa?

Nikolics Nemanja 13 bajnokin 11 gólt és 2 gólpasszt jegyez a Chicago Fire játékosaként az észak-amerikai profi labdarúgóligában, vagyis az MLS-ben. Teljesítményével jelenleg vezeti a góllövőlistát és az amerikai szurkolók körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a csatár. Pénteken terjedelmes riportot közöltek a magyar támadóról a klub honlapján, ahol Nikolics elárulta, játéka akkor kezdett el hatalmas fejlődésen átesni, amikor diétát váltott.

A cikkből kiderül, hogy 22 éves korában folyton influenzásnak érezte magát és gyomorpanaszokkal küszködött a csatár, s mivel ezek a pályán is előjöttek, orvoshoz fordult Nikolics. Mint kiderült, egyszerűen gluténallergiája van a gólzsáknak.

Az orvos azt mondta, el kell hagynom a glutént tartalmazó ételeket. Úgy gondoltam, nem probléma, de voltaképpen nem tudtam, hogy ez mit is jelent. Kiderült, hogy nem fogyaszthatok tejtermékeket, tésztát, pizzát, kenyeret és tulajdonképpen a kilencven százalékát mindannak, amit addig ettem. Egyből jobban éreztem magam, amint elkezdtem enni a gluténmentes ételeket. Leadtam néhány kilót, nem fájt a gyomrom sem. Nagy változást éreztem és ahogy telt-múlt az idő, egyre jobban megszoktam az új étrendet is

– mesélte a Chicago Fire riporterének a magyar válogatott csatár.

A riport kitér arra is, hogy Nikolics felesége is a gluténmentes étrend híve, valamint azt is megemlítik, hogy a klub is mindent megtesz azért, hogy segítse a magyar támadót az idegenbeli mérkőzéseken, hogy a diétáját tartani tudja. Persze elnézve Nikolics formáját, bolondok lennének bármin is változtatni…