Legutóbb 1899-ben történt ilyen a skót bajnokságban

Vasárnap délután a Celtic csapata 2-0-ra legyőzte otthon a Heartsot a skót labdarúgó-bajnokság utolsó, 38. fordulójában. A glasgow-i együttes így 34 győzelemmel és 4 döntetlennel, veretlenül zárta a szezont.

Erre legutóbb az ősi rivális Rangers volt képes az 1898-99-es szezonban, írja a BBC.

Griffiths gólja volt a győztes találat:

A Celtic megdöntötte az egy szezonban szerzett pontok (106) és a szerzett gólok (szintén) ligarekordját is. Mindkettőt ők tartották egyébként még a 2003-04-es idényből. A 34 győzelem is csúcs, mint ahogyan az is, hogy 30 pontot vertek a második helyezett Aberdeenre.

A Rangers lett a harmadik a skót Premier League-ben.

A Celtic a BL-selejtező második körében lesz érdekelt, az Aberdeen, a Rangers és a negyedik St. Johnstone pedig az Európa Liga-selejtező első körében kezd.

Fotó: Getty Images/Mark Runnacles