29 éves német edzőzseni, aki csodát tett Szalai Ádámékkal

A magyar csatár mestere tavaly megmentette a kieséstől a Hoffenheim csapatát, az idei szezon végén pedig kivívták a legrangosabb európai kupasorozatban való indulás jogát. Magyarországon a "legfiatalabb" NB I-es edző nála 15 évvel idősebb. Jó jel, hogy a másodosztályban azért van remény.

A német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő TSG 1899 Hoffenheim együttese már három fordulóval a vége előtt bebiztosította, hogy Bajnokok Ligáját érő helyen végez, miután 1-0-ra legyőzték a kupadöntős Eintracht Frankfurt csapatát. A szombati utolsó körben eldőlt, a selejtezőben kell indulniuk, mivel a Borussia Dortmund győzött a Werder Bremen ellen.

Tették mindezt egy 29 éves vezetőedzővel, Julian Nagelsmannal.

Meg merjük kockáztatni, 2015 végéig hazánkban csak legnagyobb Hoffenheim-szurkolók ismerték a nevét. Magyarországon először szűk másfél éve kaptuk fel a fejünket a név hallatán, akkor ugyanis bejelentették, a 2016/2017-es szezontól ő lesz a Szalai Ádámot is foglalkoztató gárda edzője. Aztán az élet alaposan átírta a forgatókönyvet…

Az addigi mester, Huub Stevens szívproblémái miatt lemondott, így Nagelsmann már tavaly februárban munkába állt. Az, hogy bedobták a mély vízbe enyhe kifejezés, ugyanis a Hoffenheim a 17. helyen állt a Bundesligában, öt pontra a már bennmaradó helyektől.

A 14 őszi fordulóból aztán megnyert csapatával hetet, kettőt döntetlenre adott, ötöt pedig elveszített. A megszerezhető 42 pontból 23-t begyűjtött, amellyel kivívta a bennmaradást. Aztán jött az idei parádés szezon.

Nem volt nagy futballista

Nagelsmann már 20 évesen kénytelen volt visszavonulni egy nagyon súlyos térdsérülés miatt, vagyis már sohasem tudja meg, mekkora játékos lehetett volna. Ekkor egyébként az Augsburg második csapatában kergette a bőrt, edzője pedig nem volt más, mint a Dortmund jelenlegi mestere, Thomas Tuchel.

A visszavonulás után Tuchel azonnal bevette a stábjába, ahol kezdetben az ellenfelek feltérképezése volt a feladata. Miután távozott Bajorország harmadik legnagyobb városából, a szomszédos tartományba, Baden-Württembergbe tette át székhelyét, azon belül is Sinsheim városába.

Névjegy Név: Julian Nagelsmann

Születési hely, idő: Landsberg am Lech, 1987. július 23.

Pályafutása játékosként: FC Issing, TSV 1860 München, FC Augsburg

Pályafutása edzőként: FC Augburg, TSV 1860 München, Hoffenheim

A Hoffenheimnél előbb az U17-es együttes segédedzője lett, majd vezetőedzője lett. 2013/14-es szezon elején már az U19-es csapatot trenírozta, majd a felnőtt együttesnél is dolgozott Stevens mellett.

Már az U19-es gárda edzője volt, amikor egy állásinterjúra érkezett a Bayern Münchenhez, akik az U23-as csapathoz kerestek vezetőedzőt. A pozícióra állítólag 20 jelentkező volt, ám hiába köszöntötte őt személyesen az elnök Karl-Heinz Rummenigge, a sportigazgató Matthias Sammer, valamint hiába mondott neki néhány kedves szót az első csapatot akkor irányító Pep Guardiola is, ő nem csábult el.

Fiatalabb, mint néhány játékosa

Fiatalhoz edzőhöz egy fiatal csapat dukál. Legalábbis a Hoffenheimnél így gondolkoznak. A 25 fős keretben mindössze három futballista idősebb a szakembernél, a 30 éves Pirmin Schwegler, a 31 esztendős Eugen Polanski, valamint a krisztusi korban lévő harmadik számú kapus, Alexander Stolz.

Szalai, illetve csatártársa, Sandro Wagner pedig egyidős a mesterrel. A többi 20 játékos mind fiatalabb nála.

Dárdai 2.0

Bár Nagelsmann játékos-pályafutása meg sem közelítette Dárdai Pálét, sok mindenben mégis hasonlít a Hertha BSC magyar mesterére. Egy fiatal, ambiciózus, a mai világ technológiájára maximálisan nyitott, az emberekkel kiválóan bánó, sikeréhes vezetőedző.

Saját edzői filozófiájáról így nyilatkozott korábban:

Harminc százalék taktikai felkészítés, hetven százalék szociális érzékenység és hozzáértés. Minden egyes játékost különböző célok motiválnak, ezekre kell rátalálni. Ilyen szinten a játékosok technikai képzettsége már garancia arra, hogy ha megfelelő taktikai hozzáállással küldöd őket ki a pályára, akkor jól fognak játszani – már persze ha fizikálisan is rendben vannak.

Saját magát egy pékhez hasonlította egy interjúban:

Keverem-kavarom a dolgokat, aztán beteszem a sütőbe, és meglátjuk, mi sül ki belőle.

A megfelelő játékosok kiválasztása

Akárcsak a francia bajnokságot megnyerő AS Monacónál, itt is megfigyelhető a tudatos építkezés. Tavaly nyáron nem dőlt a kardjába, amikor egyik legjobb csatára, Kevin Volland a Bayer Leverkusenhez igazolt, valamint Jonathan Schmid is távozott.

Az ő helyükre megvette Sandro Wagnert a Darmstadtból, Lukas Ruppot a Stuttgartból, Kerem Demirbayt pedig a Hamburgból. Ők hárman kevesebb mint 10 millió euróba kerültek, ma pedig már a gárda húzóemberei.

Az már tudvalevő, hogy a védelem oszlopa Niklas Süle és a középpálya motorja, Sebastian Rudy nyártól a Bayern Münchenben folytatja. A középpályást már pótolta is, helyére Florian Grillitsch érkezik Brémából, ráadásul ingyen.

Nagelsmann egyik fő fegyvere, hogy nagyon jól forgatja a csapatot.

A 25 fős keretből a két cserekapuson kívül csak Marco Terrazzino, Baris Atik, Phillipp Ochs, Eugen Polanski és Fabian Schär lépett pályára kevesebb, mint 20 meccsen.

Jó kérdés, ilyen eredmények után hősünk meddig marad Sinsheimben. Nem csodálkoznánk, ha hamarosan ismét feltűnne a Säbener Strassén, a Bayernnél. És most már nem mondana nemet az ajánlatra.

Magyarországon elkeserítő a helyzet

Ha valaki egy fogadóirodánál megteszi, hogy az év végéig lesz az NB I-ben egy 30, vagy akár 35 évnél fiatalabb edző, az biztos milliomos lesz. Kis hazánkban ugyanis nagyon nem illik egy fiatal, ambiciózus, és nem utolsó sorban szakmailag felkészült edzőnek megadni a lehetőséget a legfelsőbb osztályban.

Elkeserítő, de az OTP Bank Ligában dolgozó 12 jelenlegi vezetőedző átlagéletkora 49 év.

Az NB I-ben dolgozó szakemberek közül a Debrecent kisebb-nagyobb kudarcokkal iránytó Leonel Pontes a legfiatalabb, a maga 44 évével. A legidősebb a Budapest Honvéddal szárnyaló Marco Rossi, az olasz 52 esztendős. Tehát gyakorlatilag egy korosztály dolgozik, akik hol itt, hol ott tűnnek fel.

Persze, ha valaki nem a harmincas évei elején jár, az nem azt jelenti, hogy rossz edző lenne, és nem tud újat mutatni. Elég csak a 46 éves Bódog Tamásra gondolni, aki hosszú németországi évek után hazajött, és gyakorlatilag egycsapásra megváltoztatta a Diósgyőrt, akikkel esélye van a bennmaradás kiharcolására.

A másodosztályban körülnézve sem túl rózsás a helyzet, bár ott két esetben kijelenthető, van remény. Békéscsabán a 35 éves Boér Gábor a főnök, vele jelenleg ötödik a gárda a Merkantil Bank Ligában. Boért március közepén nevezték ki vezetőedzőnek Zoran Szpisljak távozása után.

Boér játékosként megfordult Békéscsabán, Újpesten, Dabason, a REAC-nál, Soroksáron. Kipróbálta a légiós életet is, profiskodott Izraelben és Indonéziában is. Az edzői pályára tudatosan készült, az UEFA B-licencet 2011-ben, az A-licencet 2014-ben szerezte meg.

Dorogon a szintén 35 éves Németh Szabolcs a 2014/2015-ös szezon előtt kapta meg a bizalmat, amelyet meg is hálál. Feljuttatta a csapatot a másodosztályba, ahol újoncként jelenleg a 10. helyen állnak. Németh még aktív játékosként megfordult a Szombathely NB I-es csapatában, valamint az NB II-ben Répcelakon is, de dolgozott az Illés Akadémián, a a szakmát Angliában is tanulta, az International Football Academy-n.

Az ő példájuk is mutatja, vannak tehetséges, fiatal magyar edzők, csak sokan nem kapják meg a bizalmát, ilyen-olyan indokok miatt. Talán Nagelsmann és a Hoffenheim példáját itthon is követik néhányan, és akkor elindulhatunk felfelé. Lenne hova.

