16 éves játékost küldhet a pályára Mourinho a vasárnapi bajnokin

Vasárnap délután rendezik az utolsó fordulót az angol labdarúgó-bajnokságban és a legfontosabb kérdés az, hogy a már bajnok Chelsea és a második Tottenham Hotspur mellett melyik két együttes indulhat még a Bajnokok Ligájában a következő idényben. A Manchester City, a Liverpool és az Arsenal van még versenyben a 3-4. helyért, a Manchester United már elszállt, ők biztosan az ötödikek lesznek.

José Mourinhóékra azonban vár még egy Európa Liga-döntő jövő szerdán az Ajax ellen, a második számú európai kupa megnyerése ráadásul automatikus indulási jogot jelent a BL-ben. Bár arra a mérkőzésre is készülve Paul Pogba játszani fog, hogy sérülése után játékba lendüljön, Mourinho azért elég felforgatott keretet jelölt a találkozóra.

Helyet kapott benne például a 16 éves Angel Gomes is.

A fiatal támadó ebben a szezonban a Manchester United U18-asai között játszott, 19 mérkőzésen 12 gólja és 6 gólpassza volt.

Congratulations to our Youth Team Player of the Year – Angel Gomes! #MUFCPOTY pic.twitter.com/OGMk0xtS4x

— Manchester United (@ManUtd) 2017. május 18.