Egyedi rekordot állít fel idén a Liverpool

Az empireofthekop.com szúrta ki, hogy rekordot dönt hétvégén a Liverpool.

A Vörösök utolsó fordulóban rendezett, Middlesbrough elleni meccse lesz ugyanis a 29. az aktuális szezonban, amit élőben közvetítenek az Egyesült Királyságban.

Liverpool to set the Premier League record for the most televised games in a seasonhttps://t.co/ZkIZ83c4fs

— Telegraph Football (@TeleFootball) 2017. május 17.